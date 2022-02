La Virtus Academy Soel Benevento continua la sua scalata La nona vittoria stagionale è arrivata al Pala Parente contro il Basket Catanzaro.

Nono successo stagionale per la Soel Benevento, vittoriosa 76-24 al Pala Parente contro il Basket Catanzaro ultimo in classifica. Gara mai in discussione per le sannite e spazio a tutte le componenti del roster in vista del delicato doppio impegno contro il Basket Salerno. Coach Musco ha tenuto in campo per diversi minuti le under Iarrusso, Romano e Zambottoli ottenendo buone risposte sul piano tecnico e caratteriale.

L'attenzione è ora tutta rivolta ai prossimi due appuntamenti con le salernitane, come sottolinea a fine partita il capitano Andreana D'Avanzo: "Sappiamo che ci aspettano due gare contro una squadra ben attrezzata, costruita per vincere. Accusiamo un po' di stanchezza per tutte le partite che siamo state costrette a recuperare nel giro di un mese, ma siamo anche consapevoli di ciò che possiamo fare grazie al sacrificio e al lavoro di squadra. Proveremo ancora una volta a gettare il cuore oltre l'ostacolo".

Poi un giudizio sul potenziale delle compagne: "Abbiamo un roster equilibrato e ambizioso. Gli innesti di Secka e Dobrigna ci hanno fatto acquisire centimetri sotto canestro, siamo abili nei recuperi ma dobbiamo limitare gli errori su palle perse e ripartenze. Crediamo molto nel nostro potenziale e vogliamo continuare a dimostrarlo sul campo".

Tante partite condensate in pochi giorni hanno chiamato agli straordinari anche le atlete più esperte: "Non mi era mai capitato di giocare così tanto, è qualcosa che ti fa cambiare il modo di vivere la settimana perché devi limitare gli allenamenti e non hai tempo per preparare l'impegno successivo. Anche con Battipaglia, che è una squadra fortissima, avremmo potuto fare di più con un calendario diverso. Detto questo, il vero rammarico è per i punti lasciati a Castellammare e per qualche battuta d'arresto registrata prima di questo periodo intenso. Pazienza, proveremo a recuperare nel rush finale".



La prima delle due sfide consecutive contro Salerno si giocherà mercoledì 2 marzo alle ore 19.30 al Pala Parente. L'ingresso è gratuito, obbligatori super green pass e mascherina Ffp2.

Soel Benevento - Edilizia Innovativa Catanzaro 76-24 (19-8 / 18-2 /16-6 / 23-8)

Soel Benevento: D'Avanzo 16, Dobrigna 17, Secka 20, Armenti 7, Ucci 8, Romano 4, Iarrusso 4, Zambottoli, Piedel, Gatti. Coach: Giulio Musco.