Tennis, B1: il TC 2002 Benevento espugna Brindisi Grande vittoria per gli uomini del DT Antonio Leone che si sono imposti per 4-2

Grandissima vittoria esterna per il TC 2002 Benevento sui campi del Circolo Tennis Brindisi per 4-2. Sanniti subito avanti grazie a Francesco Liucci, che dopo la sconfitta di giovedì, si è rifatto imponendosi velocemente su Filippo Tonnicchi per 6-1 6-1. Il secondo punto è arrivato dal solito Enrico Fioravante. Il giocatore scelto dal direttore tecnico Antonio Leone ha avuto la meglio dopo 2 ore e 29 minuti su Matteo Giangrande per 6-4 4-6 7-5 sfruttando al massimo la sua esperienza dopo che aveva servito per il match sul 5-4 nel terzo. Punto fondamentale che ha dato morale anche a Francesco Vilardo, che dopo aver perso il primo set con un pesantissimo 6-1 contro il polacco Rajski Maciej Zbigniew, si è imposto vincendo le due successive partite 6-2 7-5. Rimonta fondamentale, perché dopo la sconfitta di Francesco Pallavanti con Andrea Massari per 6-2 6-3, i sanniti sono arrivati ai doppi sul 3-1

Nel primo doppio il polacco e Giangrande hanno accorciato le distanze imponendosi sul duo Pallavanti Vilardo per 6-2 6-3. L’impresa di giornata però è stata realizzata da Fioravante e Liucci, che dopo aver perso il primo 7-6 contro Tonnicchi e Massari, sono riusciti ad imporsi nel secondo con un roboante 6-0 prima di vincere il super tie-break per 10-4. Il successo odierno cancella la sconfitta di Sassuolo e domenica tra le mura amiche del circolo di via Salvemini a Benevento andrà in scena il big match contro l’ASD Colle Degli Dei.