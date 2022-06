Nuovo Pedale Sannita, torna l'appuntamento con la "Pedalata Sannita" L'evento, organizzato dal Forum dei Giovani di San Leucio, andrà in scena domenica 3 luglio.

Le colline sannite torneranno a colorarsi di arancione il prossimo 3 luglio, su è giù partendo da San Leucio del Sannio fino ad Arpaise, passando per Beltiglio e San Giovanni di Ceppaloni, prima di ritornare al punto di partenza dopo 12 km. E’ questo il percorso riconfermato per la seconda edizione della “Pedalata Sannita” organizzata dal Forum dei Giovani di San Leucio del Sannio e dal Nuovo Pedale Sannita.

L’appuntamento è per domenica 3 luglio quando andrà in scena una giornata dedicata allo sport e all’amicizia che può nascere pedalando insieme e gettando l’occhio sui paesaggi che offre la zona. Le iscrizioni si chiuderanno il 1° luglio al costo di cinque euro dai 12 anni in su, mentre per i bambini, che dovranno essere accompagnati, la partecipazione è completamente gratuita. Il programma è ricco e intenso: appuntamento alle 9:30 in Piazza Giovanni Paolo II a San Leucio per il ritrovo e la prima colazione, in seguito partenza verso Arpaise dove ci sarà lo “scollinamento” e la prima sosta ristoro, dopodiché si andrà a Beltiglio di Ceppaloni per la seconda sosta e si ritornerà nuovamente a San Leucio del Sannio per pranzare tutti insieme in Piazza Zamparelli.

“La Pedalata Sannita è un evento che sta riscuotendo molta attesa –spiegano i fondatori del “Nuovo Pedale Sannita”- e che dopo due anni di stop forzato conferma quanta passione ci sia a San Leucio del Sannio per il ciclismo e dà ancora una volta l’occasione di cimentarsi su un percorso facile anche a chi è ai primi colpi di pedale. Dopo il grande successo della prima edizione poter riproporre la Pedalata Sannita ci riempie di grande orgoglio ed emozione perché abbiamo desiderato tanto tornare a poter parlare di eventi e di aggregazione” dicono i fondatori del Nuovo Pedale Sannita e dell’evento.

“Il nostro intento è quello di consolidare la Pedalata Sannita come un appuntamento fisso che rappresenti i valori di amicizia e di legame indissolubile per il territorio che contraddistinguono le caratteristiche del Nuovo Pedale Sannita. Ringraziamo il Forum dei Giovani di San Leucio del Sannio per la grande passione ed energia con le quali ci hanno dato la loro disponibilità a riorganizzare questo evento e il nostro ringraziamento speciale va anche a tutte le persone e le attività commerciali che ci hanno sempre sostenuto in ogni iniziativa organizzata dal Nuovo Pedale Sannita”.