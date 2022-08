"Sport e Prevenzione", il 3 settembre appuntamento a Castellabate Il comune e il Coni Campania organizzano l'evento presso il Campo dei Rocchi località Lago.

Il 3 Settembre 2022 alle ore 10:00 presso il Campo dei Rocchi località Lago si svolgerà la manifestazione dedicata allo Sport e Prevenzione. Un evento nella splendida cornice marinara del Lago organizzato dal Comune di Castellabate e Coni Campania i cui protagonisti assoluti sono lo sport, la prevenzione e il primo soccorso.

Tematiche diverse ma inscindibilmente correlate e legate ad un’unica importante matrice, la vita. Così come lo sport è in grado di migliorare la vita di chi lo pratica, la prevenzione e la formazione di primo soccorso divengono condicio sine qua non per la salvaguardia della vita stessa. Obiettivo principale è quello di sensibilizzare tutti alla prevenzione e trasmetterne l’importanza vitale soprattutto per gli sportivi.

Interverranno il presidente regionale Coni Campania Sergio Roncelli, Paola Berardino delegata Coni provinciale di Salerno, Marco Mansueto Scuola dello Sport Coni Campania, il referente locale Coni Natalino Russo, Angelo Pisani Presidente Noi Consumatori e il magistrato Nicola Graziano.

In questa importante occasione per lo sport verranno effettuate visite mediche sportive gratuite, formazione di primo soccorso e formazione BLSD, Basic Life Support and Defibrillation, su camper attrezzato.

“Castellabate organizza un altro importante evento dedicato allo sport. Grazie alla stretta sinergia e collaborazione con il Coni siamo riusciti ad organizzare un evento che mobiliterà e sensibilizzerà tutti sull’importanza della prevenzione e del primo soccorso nello sport. Le visite mediche così come la formazione per effettuare il primo soccorso non vanno assolutamente sottovalutate proprio per la loro importanza vitale” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“E’ importante praticare sport perché migliora di gran lunga la qualità di vita di chi lo pratica ma è altrettanto importante sottoporsi a tutti gli accertamenti ed esami necessari per fare sport in modo sicuro” dichiara il consigliere delegato Gianmarco Rodio.