Miwa Benevento, gli uomini di Parrillo fanno visita al Basket Caserta Appuntamento domenica alle 20, martedì tocca alle donne della Pasta Rummo.

Due giorni, due match, due tappe fondamentali per i rispettivi cammini di maschile e femminile. Cominciano i cinghiali, domenica alle 20,00 nel big match di Caserta contro Mondo Camerette One Team Basket Caserta . Martedì, invece, trasferta fuori regione per le ragazze in bluceleste, attese alle 19,00 dal Basilia Basket Potenza.

I ragazzi di Coach Parrillo, con qualche uomo ancora leggermente acciaccato ma sulla via della completa ripresa, sono chiamati alla grande prova, contro un Mondo Camerette Caserta partita con forti ambizioni, solo in parte legittimate dal campo.

I Casertani, che precedono di due punti in classifica i cinghiali, schierano nelle proprie file elementi interessanti e di grande esperienza, tra i quali spicca senza dubbio la personalità dell’ex Peppe Ordine. Non sarà una gara come un’altra sia per lui che per i suoi ex compagni, memori di un bellissimo passato trascorso insieme. Nel roster di coach Monteforte spiccano anche le individualità dei due stranieri Rogers e Delic, nonché quella del sempreverde, ex Forio, Fabio Di Napoli. Palla a due domenica alle ore 20, per una gara che si preannuncia apertissima.

In casa Pasta Rummo Benevento, tutte arruolabili le ragazze di coach Calandrelli per la trasferta di martedì sera in casa del Basilia Basket Potenza, con capitan Aversano già tornata in gruppo, in netto recupero, che cercherà di prendersi qualche minuto buono di gioco per rimettersi alla pari con le compagne di squadra. Le sannite veleggiano a punteggio pieno in testa alla classifica di questa serie C campana, a braccetto con Virtus Academy, mentre le lucane sono a metà classifica con 4 punti, frutto di due vittorie, un turno di riposo, ed una sola sconfitta proprio contro Virtus Academy. Segno che la gara non solo sarà molto combattuta, ma potrà dirci moltissimo sulle reali ambizioni della banda Calandrelli, una squadra in grado di far parlare di se’ malgrado nessun proclama iniziale. Martedì alle 19 a Potenza, la battaglia ci dirà chi siamo.