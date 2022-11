Volley, B2: l'Accademia prepara la sfida interna contro Colleferro Fischio di inizio previsto alla Palestra Rampone di Benevento alle ore 18.30.

Seconda gara casalinga consecutiva per l’Accademia Volley. Dopo il derby campano con Pontecagnano dello scorso sabato, domani pomeriggio le giallorosse affronteranno il Volley Colleferro (LT), gara valevole per l’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B2.

La squadra beneventana è chiamata al riscatto dopo l'ultima sconfitta, seppur al tie break che almeno ha aggiunto un punto importante alla classifica. Sembra decisamente invertito il trend negativo di inizio stagione: dopo quattro ko consecutivi e zero punti all’attivo, l'Accademia ha invece sempre raccolto punti nelle ultime quattro gare, con due vittorie e due sconfitte, entrambe al quinto set. La gara di domani con Colleferro è quindi l’occasione per toccare i dieci punti in classifica, cosa che significherebbe sicuramente un bel balzo in avanti in zona salvezza e confermerebbe il momento comunque positivo della squadra che, seppur pecchi ancora in continuità, sta dimostrando sul campo di poter giocare alla pari contro ogni avversario.

Arriva a Benevento il fanalino di coda del campionato: Colleferro, infatti, occupa l’ultima posizione della classifica, unica squadra, tra l’altro ancora a zero punti e a secco di vittorie. Una formazione si in difficoltà ma ancora in gioco in ottica salvezza, essendo il gruppo di coda racchiuso ancora tutto in pochissimi punti. Per l’Accademia sarà quindi una gara da non sottovalutare e prendere sotto gamba.

Fischio di inizio previsto regolarmente alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.30.