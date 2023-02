HC Sannio, periodo ricco di impegni Tretola: "Siamo contenti per l’ottimo avvio del 2023 e più motivati che mai".

Settimana ricca di impegni per la formazione cara al Presidente Izzo che ha affrontato nel campionato di serie B tre formazioni laziali, rispettivamente Gaeta, Fondi e Roma. Tra le mura casalinghe del PalaCerreto che anche quest’anno ospitano le gare della formazione di Benevento sempre in esilio a Cerreto Sannita, la prima gara, giocata sabato, si è chiusa con un bel pareggio contro la forte ed esperta

compagine del Gaeta, poi nel recupero di mercoledì un’ottima vittoria contro il Fondi che ha disputato una bellissima prestazione e schierato tanti talenti giovani e promettenti. Mini ciclo che si chiude domenica con la trasferta di Roma, contro la formazione capitolina che precede i sanniti di un punto in classifica. “Impegno e costanza che premiano lo sforzo dello staff tecnico che certo non ha bisogno di

essere giudicato ma di sempre maggiore sostegno visto il percorso particolarmente arduo che si trova ad affrontare e le immense difficoltà logistiche. A loro i più vivi complimenti”, queste le parole del Presidente Jlenia Izzo.

Successivamente ci sarà una pausa causata dal ritiro dell’Endas Capua, prima di affrontare nella trasferta di Pontinia del 5 marzo la capolista Pol. Gaeta. Una breve sosta che consentirà ai Mr. Omar Tretola e Lucio Mucci di intensificare la parte di preparazione fisica in città, grazie al connubio con la Società di atletica Enterprise Young e la parte tecnica sempre ospiti del PalaCerreto, continuando il

lavoro con i più giovani che hanno trovato sempre più spazio in queste ultime gare, consentendo a tutti gli under 15 presenti di esordire in serie B e contestualmente prosegue l’attività con le ragazze del settore femminile, in sinergia con lo Star Team Handball Salerno, impegnate nel campionato under 17 in attesa delle prossime gare in programma nei concentramenti del 5 marzo a Civitavecchia e del 12

marzo a Salerno.

Omar Tretola: “Siamo contenti per l’ottimo avvio del 2023 e più motivati che mai. Tutti i ragazzi e le ragazze si sono resi disponibili ad intensificare le sedute degli allenamenti, sempre affiancati dai più esperti che, impegni lavorativi e familiari permettendo, continuano a dare il loro supporto. L’entusiasmo dei più giovani è linfa vitale e stimolo a proseguire su questa strada, nonostante le immense difficoltà che la spola Benevento-Cerreto pone, anche in virtù dei pochi spazi disponibili. Sicuramente l’obiettivo stagionale si può dire già raggiunto e la coesione del gruppo, anche post allenamento e post gara, indipendentemente dai risultati, ravviva il comune senso di aggregazione

restituendo ai più giovani quella socializzazione che negli ultimi anni, per le note vicende epidemiologiche, era venuta meno.

Lucio Mucci: "Soddisfazione. Il termine appropriato per indicare l’ottimo inizio registrato dopo la ripartenza post vacanze di natale. La convinzione dei propri mezzi consente di proseguire sulla giusta strada, nonostante le tante avversità, in primis l’assenza di una idonea struttura disponibile in città, per un gruppo giovane e coeso che anche nei momenti di difficoltà riesce sempre a risalire la china e

consente ai più piccoli di fare esperienza e giocare con la più totale serenità. A breve termine il lavoro con i più giovani darà i suoi frutti ed in ogni caso la sinergia che abbiamo posto in essere tra l”H.C. Sannio” e lo “StarTeam Salerno Handball” consoliderà oltre il settore maschile anche il settore femminile”.