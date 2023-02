Pallamano Benevento, vittoria contro il Lanzara De Luca: "Gruppo giovane ma già molto solido".

Vittoria convincente per la Pallamano Benevento che supera con un netto 35-16 il Lanzara, terza forza del campionato, e consolida il secondo posto in attesa dello scontro diretto con la capolista Gaeta in programma sabato al Pala Ferrara.

Gara mai in discussione quella dominata dai giallorossi che già nel primo tempo hanno toccato anche un vantaggio di +10 indirizzando subito la contesa sui binari giusti. Nella ripresa un'ottima tenuta difensiva - certificata dalle parate di un super Coviello - e il solito attacco atomico hanno permesso alla squadra di mister Sangiuolo di completare l'opera e chiudere sul +19 quella che è senza tema di smentita la miglior prestazione stagionale messa in campo dal gruppo sannita.

Felice per la squadra e sul piano personale il terzino Antonio De Luca, che ha commentato i progressi del team giallorosso: "Il gruppo è coeso, c'è grande affinità tra noi giocatori e questo si vede ogni volta che scendiamo in campo. Sono felice per il gioco espresso, molto fluido in attacco e concreto in fase difensiva. Siamo sulla strada giusta, l'obiettivo ora è centrare la vittoria anche con la capolista Gaeta".

Per De Luca si tratta di una sorta di riscatto personale dopo un anno sfortunato: "Due brutti infortuni, prima a un ginocchio e poi all'altro, mi hanno fatto soffrire tanto. Tornare in campo ha il sapore di una sfida vinta con me stesso. Non era affatto scontato trovare la forza dopo tanti mesi di terapie e i momenti negativi vissuti. E' stata durissima, davvero, ma ora sono qui e sono felicissimo di dare il mio contributo alla società, al mister e ai miei compagni che mi hanno sempre sostenuto"