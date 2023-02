Olimpia Volley San Salvatore, Campanile chiede scusa ai tifosi "La prova contro la Givova Fiamma Torrese mortifica tutti: società, ambiente e staff tecnico".

La durissima sconfitta nel derby campano contro la Givova Fiamma Torrese non è piaciuta ai vertici dell’Olimpia San Salvatore. A fine match a metterci la faccia è stato direttamente il presidente Campanile. “Chiedo scusa ai tifosi - ha sottolineato - che come sempre non ci fanno mai mancare il loro sostegno. La prova contro la Givova Fiamma Torrese mortifica tutti: società, ambiente e staff tecnico che ogni giorno con passione, dedizione e sacrifici lavora per portare avanti un progetto e per difendere i colori e il nome di San Salvatore. Si può perdere ma non con questo atteggiamento. Non lo accetto. C’è da guardarsi in faccia con sincerità e cercare di recuperare unità anche perché gli alibi e le scuse sono finite. I problemi vanno risolti ora ed è possibile farlo solo in questo modo e con tanto, tanto lavoro”.

La sconfitta ha lasciato strascichi importanti. Filtrano voci di una possibile riunione da tenersi in queste ore, dove saranno valutati i provvedimenti da prendere soprattutto per cercare di riportare concentrazione in vista di un finale di stagione che deve vedere gli errori ridotti al lumicino ed evitare così spiacevoli sorprese. Sabato in Sicilia c’è una difficile trasferta da affronterà in quel di Messina.