Miwa Benevento, fatto un altro importante passo Parrillo: "Siamo cresciuti tanto sia dal punto di vista tecnico-tattico che come gruppo”.

Uno dei match più avvincenti del campionato ha avuto luogo la scorsa domenica, sul parquet casalingo dei Boars. Una sfida all’ultimo canestro contro i duri avversari del One Team Caserta, che si è conclusa all’overtime con la vittoria del team Parrillo, con il punteggio di 91:85.

Una vittoria fondamentale, la penultima della prima fase che rende le possibilità di promozione un traguardo sempre più tangibile. La squadra ha dovuto fronteggiare un avversario tutt’altro che facile, incontrando non poche difficoltà durante il corso dell’incontro: se nel primo quarto la strada sembrava in discesa per il team Miwa, dal secondo in poi gli ospiti del One Team hanno saputo dare del filo da torcere. Proprio in quel momento i Cinghiali hanno cercato forza nel lavoro di squadra, riuscendo a recuperare fino al pareggio e mettendo la marcia in più nei supplementari.

Le difficoltà del match sono state affrontate con una grande forza d’animo e mentale, una determinazione esemplare e un’intesa invidiabile. “Siamo cresciuti tanto sia dal punto di vista tecnico-tattico che come gruppo”, afferma il coach Parrillo, che ha saputo come sempre tenere le redini del suo team e portarlo a questa importantissima vittoria. Siamo ormai agli sgoccioli e di questo passo non possiamo che augurarci il meglio. Incrociamo le dita e attendiamo l’ultima gara, sperando di ritrovare questa stessa energia in campo.