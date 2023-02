Pallamano Benevento, missione aggancio: arriva la capolista Gaeta Galliano: "Test avvincente, dobbiamo confermare i nostri progressi"

Secondo appuntamento interno consecutivo per la Pallamano Benevento. I giallorossi domani alle ore 18.30 ospiteranno la capolista Polisportiva Gaeta, che in classifica precede i sanniti di soli due punti. Con una vittoria la squadra di Andrea Sangiuolo aggancerebbe la vetta, ma la missione sarà tutt’altro che semplice, come tiene a precisare il centrale Davide Galliano: “Siamo reduci da un’ottima prestazione con il Lanzara, volevamo a tutti i costi la vittoria proprio per provare l’aggancio al primo posto questa settimana".



L’ultima sfida con i salernitani ha evidenziato ulteriormente le potenzialità della fase offensiva giallorossa: “Abbiamo un ottimo attacco che sta dimostrando tutto il suo valore. Il rientro di Antonio De Luca ci ha resi ancora più imprevedibili ma sarebbe ingiusto non sottolineare i meriti di tutti gli altri ragazzi che stanno crescendo a vista d’occhio. Penso ad Andrea Schipani, a Pierluigi Formato e a coloro che sono sempre pronti a subentrare dalla panchina rendendo fluide le rotazioni”.



Anche in difesa le cose stanno migliorando: ”E’ un fattore che ci dà ancora più fiducia. I meccanismi provati in allenamento vengono assimilati giorno dopo giorno, il gruppo lo percepisce. Va fatto poi un applauso al nostro portiere Francesco Coviello che si sta rivelando una vera e propria sicurezza. Anche contro il Lanzara ha chiuso la porta con una serie di interventi strepitosi. Le notizie positive sono tante ma non possiamo cullarci sugli allori proprio ora che ci attende il test più complicato del girone di andata”.



Dopo il ko alla prima giornata la Pallamano Benevento ha tracciato un percorso netto: “L’unico rammarico di questa prima parte di stagione è legato proprio alla sconfitta di Fondi. Avevamo tante attenuanti, tra cui le numerose assenze. Quel giorno facemmo fatica a rompere il ghiaccio. Da lì in poi però siamo venuti fuori e non abbiamo più sbagliato un colpo. Adesso ci attende una lotta serrata di 60 minuti senza esclusione di colpi, sono sicuro che si giocherà a un’intensità elevata per la B. Conosciamo i nostri avversari e prevedo una partita di categoria superiore, decisamente equilibrata”.