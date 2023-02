Accademia Volley, difficile trasferta nella tana della capolista Alle giallorosse servirebbe la grande impresa per tornare a casa con qualche punticino.

Difficilissima trasferta per l’Accademia Volley. Le giallorosse saranno di scena domani pomeriggio in trasferta a Fonte Nuova (RM) con l'ICS Volley S. Lucia, capolista indiscussa del campionato. Una gara praticamente proibitiva se si pensa che la squadra romana ha totalizzato ben quattordici vittorie su quindici gare disputate, con una sola sconfitta e al tie break. Quarantatre punti su quarantacinque disponibili, soltanto cinque set persi, numeri davvero straordinari per una squadra costruita per vincere e che sta letteralmente dominando il girone, avviandosi a grandi falcate alla promozione diretta in Serie B1 per la quale sembra già solo una questione di matematica.

L'Accademia arriva a questo appuntamento rinfrancata dalla vittoria al tie break di sette giorni fa nel derby con la Volare, due punti che hanno dato un pò di respiro alla classifica delle giallorosse ma che, in realtà, hanno certificato che quando la squadra riesce a trovare il suo gioco con continuità può comunque impensierire ogni avversario.

La partita sembra avere il pronostico già scontato, ma l'Accademia proverà ugualmente a fare il massimo anche per prepararsi al meglio in vista del prossimo trittico di gare dove sono previsti diversi scontri diretti in chiave salvezza e che diranno molto sul prosieguo del campionato della formazione giallorossa. Si gioca all'I.C. Pirandello di Fonte Nuova (RM) con inizio fissato alle 17.00.