L'IVPC Rugby Benevento si regala l'impresa: al Dell'Oste cade la capolista Sanniti vittoriosi 22-20 in un finale palpitante che ha fatto gioire il popolo biancoceleste.

La capolista è caduta al Dell’Oste. Al cospetto di una squadra biancoceleste motivata, grintosa e con la giusta dose di coraggio, l’Olimpic Club Roma ha dovuto alzare bandiera bianca in un finale palpitante. L’IVPC Rugby Benevento ha fatto lo scalpo più importante della sua stagione, e, almeno per qualche settimana, ha riaperto il campionato. I capitolini restano al comando ma il Cus Catania si è riportato a tre lunghezze di distacco.

Tornando alle questioni di campo, la squadra di Calandro e Passariello è stata brava a non scomporsi dopo l’iniziale vantaggio ospite. Il piazzato di Caporaso e la meta col classico carrettino ha ribaltato il punteggio: 10-5. La capolista si è riportata avanti dopo un lungo botta e risposta in cui spicca la meta di Tretola e ha chiuso in vantaggio il primo tempo 15-17.

Nella ripresa, complice anche un arbitraggio confusionario e con troppi fischi che non hanno aiutato nessuna delle due squadre ad esprimersi al meglio, i padroni di casa hanno cominciato a respirare l’aria della grande impresa. Gli ospiti non riusciti a fare il break arrivando al rush finale avanti 15-20 dando l’occasione a Passariello e compagni di fare il colpaccio. La meta di Cocivera ha fatto esplodere per la prima volta il Dell’Oste, poco dopo ci ha pensato un eccellente Caporaso a concedere il boato bis spedendo tra i pali la trasformazione. Avanti 22-20 l’IVPC Rugby Benevento non ha tremato. E’ riuscito a difendere con i denti un risultato clamoroso che può cambiare la stagione. Il fischio finale è stato una liberazione. Una gioia che serviva ad un gruppo giovane che, per l’ennesima volta, ha fatto vedere di avere potenzialità che troppo spesso non riesce a sfruttare.

Giocare per più di metà partita con l’uomo in più ha aiutato, ma i meriti della squadra del presidente Palumbo sono comunque enormi. Peccato per il rosso a Passariello a gara quasi finita, il capitano salterà la trasferta di Messina. Assenze pesanti a parte, ora bisognerà continuare a tenere alta l’asticella delle motivazioni e dell’attenzione. Se la squadra riuscirà a giocare a buoni ritmi e con la voglia mostrata in casa contro Roma, anche in trasferta si potrà cominciare a raccogliere qualcosa. In ottica futura è questo il salto di qualità che bisogna fare.