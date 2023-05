Accademia Olimpica Furno, continua la scalata ai vertici della scherma nazionale Ancora ottimi risultati nelle competizioni giovanili.

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, si conferma sempre di più ai vertici della scherma giovanile nazionale. Al 59° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, conclusosi martedì 16 maggio, il club sannita ha ottenuto prestigiosi risultati.

Nonostante il forte maltempo si è svolta una splendida edizione, tra l’agonismo e l’entusiasmo d’un esercito di tremila ragazzini che si sono sfidati in pedana, per ventiquattro titoli in palio. Nutrita la spedizione dell’Accademia Olimpica con ben tredici giovani spadisti guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis.

Fiore all’occhiello di questa edizione è stato lo spadista Antonio di Domenico che nella categoria Ragazzi ha ottenuto la medaglia di bronzo. Un podio di grande valore per il giovanissimo spadista beneventano a conferma del suo ottimo percorso di crescita. Dopo tanti successi a livello regionale e interregionale, Di Domenico mostra il suo talento anche in campo nazionale conquistando un magnifico terzo posto. Solo in semifinale lo schermitore dell’Accademia ha alzato bandiera bianca contro Edoardo Semilia del Club Novara Scherma che ha vinto la competizione.

Nella stessa categoria buone prestazione di Riccardo De Lerma, Antonio Del Viscovo e Stefano Fucci. Nella categoria Ragazze da sottolineare le ottime prove di Giulia Caporaso e Sofia Luongo. Altre soddisfazioni per la società beneventana sono arrivate dalla categoria Allieve grazie a Nina De Curtis che si è classificata tra le prime venti. Tra gli Allievi buona performance di Andrea Milano.

Nella Categoria Giovanissimi/e si sono distinti mostrando un netto miglioramento Francesco Picca, Maria Giovanna Raffio e Arianna Catalano. Nella categoria Maschietti, infine, ottime prestazioni di Marco Pirolla e Matteo Parente.