GG Team Wear Benevento 5, a Capurso per difendere il primato Matheus:"Abbiamo iniziato molto bene il percorso ci stiamo preparando per fare un’ottima annata".

A Benevento si era imposto nella stagione 2021-2022. L’aveva fatto grazie ad una numerosa serie di parate eccezionale. Matheus dopo un anno nella capitale è tornato in giallorosso e lo ha fatto mettendo in mostra le sue grandi qualità. Nel match con la Roma decisivo un suo doppio intervento sul finale. “Venerdì scorso contro la Roma è stata una partita molto difficile, entrambe le

compagini hanno giocato bene, ma noi abbiamo avuto più occasioni da rete che non siamo riusciti a sfruttare” ha spiegato il portierone brasiliano. Il pareggio con la Roma, che comunque ha consentito ai giallorossi di prendersi il primato in solitaria sfruttando il turno di riposo della Vitulano Drugstore, è ormai alle spalle. Oggi c’è il turno infrasettimanale, si va sul campo del Capurso che ha bisogno di punti. ”Come in tutto questo campionato, sarà un match complicato: noi cercheremo di andare in Puglia convinti dei nostri mezzi per prenderci i tre punti.

Abbiamo iniziato molto bene il percorso, ci stiamo preparando per affrontare un’ottima annata e il mister sta dando fiducia a tutti. Sono molto soddisfatto di quanto sto facendo finora”.

In terra pugliese il GG Team Wear Benevento 5 gioca alle 16:00 con l’obiettivo di fare bottino pieno per tenere a distanza le altre compagini che inseguono in classifica.