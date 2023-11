Scherma, Accademia Olimpica Furno: Benevento abbraccia la Pasquino Una mattinata di festa per la campionessa sannita reduce dalle medaglie ai Mondiali.

Rossana è tornata a casa per prendersi l’abbraccio della sua gente. Una scena, fortunatamente, vista e rivista negli ultimi. Dopo tutte le campagne internazionali, la campionessa sannita, è sempre stata accolta con grande calore per festeggiare risultati importanti. Prossimo appuntamento? Magari tra un anno dopo le Paralimpiadi di Parigi.

Le due medaglie di bronzo vinte al Mondiale di Terni sono un buon viatico. La qualificazione è sempre più vicina. Lei non l’ha detto ed è giusto così, ma un biglietto per il volo che atterrerà a Parigi ha già il suo nome stampato. Alla presenza dell’amica di sempre Francesca Boscarelli, del Coordinatore delle Nazionali paralimpiche di scherma Dino Meglio, del presidente del comitato campano Aldo Cuomo, della delegata provinciale Sara Furno, del Sindaco Clemente Mastella e del delegato allo sport Enzo Lauro, Rossana ha ricevuto una targa ricordo e soprattutto tanto calore.

La piccola cerimonia, condotta dal giornalista Luca Romano, è andata in scena nel corso di un torneo di spada dedicata ai più giovani. Ottima la presenza sulle pedane della palestra dell’Accademia Furno alla Colonia Elioterapica. Un segnale importante per il futuro e per tutta la città. Avere società che lavorano bene e portano risultati è una ricchezza anche per la crescita di ragazzi e ragazze che hanno deciso di fare sport.