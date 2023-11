La Miwa va a Brindisi per allungare la striscia positiva Sabato alle 18:00 palla a due sul parquet della Dinamo

Ritrovata la vittoria sabato scorso contro Mola, la Miwa si prepara alla prossima sfida contro la Dinamo Basket Brindisi, squadra a 6 punti in classifica, ottenuti contro Monopoli, Mola e Bari nella scorsa giornata di campionato. La Dinamo è una squadra giovane che vede nelle sue guardie Procopio e Sheriff Drammeh i propri punti cardine. Proprio quest'ultimo sta viaggiando a cifre esorbitanti; il cestista svedese, prodotto del college delle Hawaii, infatti, sta incanalando una serie convincente di prestazioni sopra le righe, realizzando circa 22 punti di media a partita.

D'altro canto la squadra di coach Parrillo può vantare una varietà di soluzioni sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Sono quattro, appunto, i giocatori che stanno viaggiando oltre la doppia cifra di media, ai quali si aggiungono gli apporti dalla panchina dei giovanissimi Puca e Castellitto, i quali si stanno dimostrando fondamentali alla causa. La sfida di Sabato sarà importantissima per comprendere realmente il potenziale dei Boars in questo campionato di B Interregionale ed allungare la striscia positiva, in quanto il giro di boa ormai è vicino e tutti inizieranno a tirare le somme di questo avvincente campionato.