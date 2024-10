Benevento 5, sfida al Vinumitaly Petrarca. Botta: "Vogliamo i tre punti" Tutto pronto per l'esordio casalingo nel massimo campionato per i giallorossi

Attesa finita: quest'oggi è il grande giorno dell'esordio casalingo in Serie A per il Benevento 5, che in un PalaTedeschi tirato a lucido ospita il Vinumitaly Petrarca nell'anticipo delle 20.30. La seconda giornata mette a confronto le due neopromosse che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie A2 Elite: se per i giallorossi è la prima apparizione nell'olimpo del futsal italiano, per la storica compagine patavina si tratta di un ritorno tra i grandi dopo un anno di purgatorio.

Uomini di Centonze reduci dalla sconfitta a testa alta all'esordio sul campo dell'L84 per 1-0, stesso risultato ma a favore per i bianconeri guidati da mister Luca Giampaolo, che l'hanno spuntata sullo Sporting Sala Consilina a quattro dalla fine grazie alla rete decisiva di Molaro. Designati gli arbitri Chiara Perona di Biella e Pierluigi Minardi di Cosenza, cronometrista Antonio Nappo di Ercolano.

"E' stata un'emozione bellissima per me indossare questa maglia e specialmente la fascia di capitano in Serie A" ha affermato nel pre-gara capitan Enzo Botta, pronto all'esordio casalingo. "A Torino è stata una bella partita, abbiamo ricevuto tanti complimenti ma questi non fanno classifica. A noi servono i gol ed è ciò che dovremo fare domani. Sicuramente sarà una partita molto dura, rientrano Lolo e Ramon per cui abbiamo due rotazioni in più, ma dobbiamo fare assolutamente punti".