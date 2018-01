Miwa Energia, domani la sfida interna con Secondiglian Infortunio per Cavuoto nell'ultimo allenamento: è in forte dubbio. Palla a due alle 18:00

Una volta conclusa la settimana di allenamenti, per la Miwa Energia Cestistica Benevento è tempo di pensare all’impegno di campionato contro Secondigliano. Domani alle ore 18 al Pala Parente i giallorossi ospiteranno la squadra partenopea, ferma a quota 4 punti. Per l’occasione coach Bruno Annecchiarico quasi certamente non potrà fare affidamento su Matteo Cavuoto, infortunatosi nell’ultima seduta e per il quale si sospetta un problema all’adduttore da valutare nelle prossime ore. E’ probabile che il giovane play possa essere comunque convocato ma sul suo utilizzo anche a gara in corso permangono molti dubbi.

Relativamente alle condizioni degli altri singoli il quadro è più che positivo con la sola eccezione di Cesare Accettola che ha centellinato gli sforzi in quanto reduce da un attacco di bronchite.