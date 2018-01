Il mercato del Benevento. Di Chiara in prestito al Carpi Terminate le visite mediche. Tosca e Puggioni domani si aggregano

E' iniziata una giornata lunghissima per il calcio mercato. Lunga anche per il Benevento che vuole centrare gli ultimi obiettivi.

Ore 12,45. E' già arrivato in Italia Alin Tosca, il difensore rumeno, classe 92, che il Benevento ha preso in prestito dal Betis di Siviglia. Centrale difensivo mancino, all'occorrenza persino esterno sinistro. Il neo giocatore giallorosso effettuerà tutte le visite di rito nella clinica Villa Stuart a Roma, poi questa sera incontrerà il presidente Vigorito a Napoli.

Ore 13,15. C'è la firma di Christian Puggioni: arriva a Benevento a titolo definitivo con due anni e mezzo di contratto. Il portiere genovese è già in viaggio per Roma: anche lui si fermerà a Villa Stuart per le rituali visite mediche.

Ore 13,20. Si tratta con la Sampdoria per la cessione in prestito di Vid Belec.

Ore 13,50. Continuano ad arrivare offerte per Ledian Memushaj. Oltre al pressing del Bari c'è anche quello dell'Empoli e di altre società. Ma il Benevento non ha alcuna intenzione di liberare il centrocampista di Valona.

Ore 13,55. Nel salone del Mercato all'Hotel Melia sventola anche la casaccia giallorossa del Benevento: è la maglia di Massimo Coda portata personalmente dal diesse Pasquale Foggia agli organizzatori del calciomercato. Nel salone ci sono tutte le maglie scenografiche, ora anche quella del Benevento (nella foto qui sotto)

Ore 16,15. Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S.Juve Stabia per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Fabrizio Melara. "La Società giallorossa ringrazia Fabrizio per l'impegno profuso e per la dedizione dimostrata in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Ore 17,59. Alin Tosca e Christian Puggioni hanno terminato le visite mediche presso la struttura di Villa Stuart a Roma. Entrambi saranno questa sera in città e domani si aggregheranno ai nuovi compagni. (foto sotto: visite a Villa Stuart per Alin Tosca).

Ore 19,30. Ufficiale la cessione di Belec alla Sampdoria in prestito. Arriva anche la cessione, sempre in prestito secco, di Di Chiara al Carpi.

In aggiornamento