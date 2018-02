Curiosità da Champions, Inter e Benevento si equivalgono Curioso dato emerso dall'analisi delle due rose in merito al massimo campionato europeo

Sembra uno scherzo, ma è la realtà. E' notorio che i calciatori arrivati nel corso del mercato di riparazione vantano una buona esperienza in Champions League. Il solo Sagna ha racimolato ben 67 presenze, ma ad ascoltare la famosa musica della competizione più importante d'Europa sono stati anche Gulhierme (13), Tosca (6), Billong (5), Sandro (4) e Djuricic (3) per un totale di 98 apparizioni. Questi elementi hanno arricchito la rosa non solo sul piano qualitativo, ma anche e soprattutto con l'esperienza maturata ad alti livelli all'estero. Caratteristica, questa, molto importante in un campionato complicato come quello di serie A.

La curiosità di questo dato emerge quando si raffronta alle presenze in Champions dell'Inter, prossima avversaria dei giallorossi e ritenuta una delle compagini più importanti d'Italia. I nerazzurri, infatti, sono fermi a 99 apparizioni, una in più del Benevento, con i vari Miranda (21), Rafinha (16), Brozovic (12), Perisic (11), Lisandro Lopez (8), Santon (7), Borja Valero (6), Ranocchia (6), Cancelo (6), Dalber (2), Candreva (2) e Handanovic (2). E' importante sottolineare che la differenza tra le due rose, al netto della possibile crisi nerazzurra, resta ed è abbastanza evidente. Certo, il solo Sagna permette alla truppa di De Zerbi di compiere un grandissimo passo in avanti in questa curiosa classifica, ma comunque è un dato che fa suggestione e che conferma la politica della società attuata nel corso della scorsa sessione di mercato, quando si è cercato in tutti i modi di rafforzare la rosa con elementi di esperienza e di assoluta qualità con un grande appeal internazionale alle spalle, per tentare di tenere vivo il sogno della salvezza. In fondo, come dice Eraclito, "bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada".

Ivan Calabrese