Prevendita, il dato di Benevento - Cagliari è tra i più bassi Non è stata ancora superata quota diecimila spettatori complessivi

Prosegue a rilento la prevendita per la sfida di domani tra Benevento e Cagliari. Il dato fatto registrare alle 18 parla di 1582 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa. Sommati ai 7763 abbonati, permette di raggiungere quota 9345 spettatori locali. Per il settore ospiti sono stati staccati 83 tickets. Il dato complessivo è tra i più bassi dell'intera stagione, considerato che il record negativo è di 9538 paganti, presentato in occasione del match con la Spal. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto anche nella mattinata di domani.

