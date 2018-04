Brignola: "Contro il Sassuolo faremo di tutto per vincere" "Nello spogliatoio c'è un grande gruppo. Il futuro? Ora penso solo al Benevento"

Ospite di Antonio Martone negli studi di Ottogol, il giovane talento del Benevento Enrico Brignola ha raccontato le sue sensazioni nell'affrontare i campioni d'Italia della Juventus. Non sono mancate le ambizioni in vista del futuro, a partire dalla sfida di domenica prossima che gli stregoni giocheranno in casa del Sassuolo:

“E' sempre bello giocare contro campioni del genere, anche se quando entro in campo reputo tutte le avversarie allo stesso livello. Le mie dichiarazioni post partita? Non ho nulla contro la Juventus. Onestamente non riesco a capire perché con noi gli arbitri sono sempre sicuri delle proprie scelte, senza mai fare uso del var come accade per gli avversari. Il rigore su Diabaté, per esempio, non è andato a vederlo e noi dalla panchina abbiamo protestato vivamente. Dà fastidio essere trattati così, anche perché non è la prima volta che succede”.

Ha poi proseguito: “Ringrazio la mia famiglia, la società e i tifosi. Nello spogliatoio c'è un grande gruppo, composto da ragazzi che hanno tanta voglia di migliorarsi. Ho la fortuna di giocare con calciatori che hanno calcato altri palcoscenici e mi tengo stretto ogni consiglio che mi danno. Il mio futuro? Come ho avuto modo di dire già in passato, adesso penso solo al Benevento. In vista della trasferta di Reggio Emilia invito i tifosi a seguirci in massa come hanno sempre fatto. Ce la metteremo tutta per vincere, in modo da sbloccarci anche lontano dalle mura amiche”.

