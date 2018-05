Ciciretti: "Su di me solo chiacchiere. Il mio futuro è Napoli" "Questa promozione è stata più bella. Mi piacerebbe restare a Parma in prestito"

Fresco di promozione con il Parma, Amato Ciciretti ha rilasciato una intervista ai colleghi di Sportmediaset.it. Il calciatore è attualmente in prestito ai gialloblu, considerato che è legato ancora al Benevento con un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. L'ex giallorosso, però, ha trovato già da tempo un accordo con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni, dove parla anche dell'esperienza sannita:

"Questa promozione la ritengo più bella rispetto a quella di Benevento perché siamo riusciti a ottenerla direttamente, mentre in giallorosso non avevo giocato i play off a causa di un infortunio. Che stagione è stata? Nei primi sei mesi ho giocato in serie A. Un'esperienza bellissima, ho fatto i miei primi due gol nella massima serie. Sono ricordi indimenticabili. Ma sono felice anche per la seconda parte di stagione a Parma. Anche se sono stato infortunato per un po' di tempo, poi finalmente il gol contro lo Spezia. Non potevo chiedere di meglio.

A gennaio ha ricevuto molte critiche. Cosa le ha dato più fastidio?

"Sì, sul mio conto ci sono state molte chiacchiere, ma mi sono ripreso le mie rivincite. Io, in generale, non do tanto peso a queste cose, ma le cose brutte non fanno piacere a nessuno. Sono stato infortunato al Benevento e a Parma pure. La genete pensava che mi avessero pagato tanto e che volessi prendere solo i soldi. Ma il lavoro paga ed è arrivato questo bellissimo finale di stagione".

Chiudiamo con il suo futuro: Parma o Napoli?

"Per il momento è a Napoli. Poi, se vorranno cedermi in prestito, la mia prima scelta resta il Parma".