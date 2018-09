Curva Sud: "Domani è il compleanno del Benevento: onoriamolo" "Sarà come una partita di campionato. Dateci una mano con la coreografia"

La Curva Sud ha emanato un comunicato attraverso i propri canali ufficiali. In vista della gara con la Roma, che coinciderà con il compleanno del Benevento, gli ultras hanno rimarcato l'iniziativa di proporre una coreografia celebrativa. Ecco il testo integrale:

Quella del 6 settembre è una giornata troppo importante per tutti noi amanti della Strega. E' il giorno in cui è nato il nostro unico amore e, per tale motivo, dobbiamo onorarlo al meglio. Cogliamo l'occasione anche per ringraziare colui che, dopo anni di silenzi, l'ha reso finalmente noto. Come già annunciato, organizzeremo una coreografia per l'evento, approfittando dell'amichevole contro la Roma che si svolgerà proprio in occasione del nostro compleanno. Invitiamo tutti i presenti in Curva Sud a darci una mano per la riuscita della stessa, in modo da offrire un altro grande spettacolo. Ci teniamo tantissimo: dobbiamo tifare proprio come se fosse una partita di campionato. Per noi non esistono amichevoli o sgambature: salire su quei gradoni ci impone di dare sempre il massimo per i nostri colori, figuriamoci se proprio nella giornata in cui festeggiamo gli 89 anni della Strega. Vi aspettiamo in Curva, sciarpa al collo e tanta voce. Avanti ultras!