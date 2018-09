Benevento, domani ci sarà la ripresa in vista del derby I giallorossi svolgeranno solo sedute mattutine all'Imbriani

Comincerà domani la preparazione del Benevento in vista dell'atteso derby con la Salernitana. I giallorossi proseguiranno con delle sedute mattutine per tutta la settimana fino a giovedì, quando andranno in ritiro all'Hotel Europa di Venticano. Sarà una settimana importante soprattutto per valutare al meglio la condizione dei vari acciaccati, come Nocerino, Costa e Tuia che potrebbero rientrare in vista della sfida con i granata. La situazione dei due difensori sarà valutata lunedì. Ecco il programma completo:

- Lunedì 17 settembre 2018

Ore 11.00 - Allenamento a porte chiuse c/o antistadio “C. Imbriani”

- Martedì 18 settembre 2018

Ore 11.00 - Allenamento a porte chiuse c/o antistadio “C. Imbriani”

- Mercoledì 19 settembre 2018

Ore 11.00 - Allenamento a porte chiuse c/o antistadio “C. Imbriani”

- Giovedì 20 settembre 2018

Ore 11.00 - Allenamento a porte chiuse c/o antistadio “C. Imbriani”. Nel pomeriggio, trasferimento presso l’Hotel Europa di Venticano per ritiro pre-gara. Venerdì mattina, risveglio muscolare.