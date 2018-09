Benevento, la Curva Sud in prima linea per la solidarietà Gli ultras faranno una raccolta fondi per sostenere l'Associazione "Amici di Genny"

Importante iniziativa della Curva Sud che è pronta ad avviare una raccolta fondi per sostenere l'Associazione "Amici di Genny". Gli ultras giallorossi hanno spiegato il progetto dettagliatamente attraverso la propria pagina Facebook. Eccolo riportato integralmente:

Le sindromi CDG (Congeniti Disturbi della Glicosilazione) sono un gruppo di malattie autosomiche recessive che interessano la sintesi glicoproteica. Sono caratterizzate da segni neurologici, ai quali si possono associare sintomi multiviscerali. Il ritardo psicomotorio è il segno più frequente. Gli altri segni spesso associati a quadri diversi della malattia comprendono: anomalie lipocutanee (aspetto a buccia d'arancia), atrofia olivo-ponto-cerebellare, anomalie scheletriche, capezzoli retratti, citolisi e fibrosi epatica. La diagnosi biologica si basa sull'evidenza di anomalie nella glicosilazione delle glicoproteine sieriche, sul dosaggio enzimatico leucocitario e sulla ricerca di mutazioni nei geni corrispondenti. L’Associazione “Amici di Genny” si occupa di tutelare e rappresentare i diritti civili delle persone affette da CDG. L’Associazione compie un lavoro quotidiano eccezionale grazie all’impegno ed al sacrificio di Giuseppe, Mariarosaria e Martina Sorrentino, familiari del piccolo Genny. Il piccolo Genny è affetto da questa rara patologia e la combatte da vero guerriero. Le cure, costose e difficili, richiedono un continuo finanziamento. Come spesso accade è il cuore della gente comune a rispondere agli appelli di chi sta cercando un aiuto vero e concreto. Giuseppe è riuscito a sensibilizzare l’ambiente ultras campano e non solo. Diverse tifoserie hanno accolto ed aiutato l’Associazione attraverso diverse iniziative volte a finanziare la ricerca. Il nostro direttivo, da sempre particolarmente sensibile ai temi di natura sociale e solidale ha raccolto l’invito creando un’iniziativa concreta. #MiFidoTe è il nome che abbiamo scelto per ridisegnare il senso di questa ennesima “gara di solidarietà”. La nostra gente non ci ha mai deluso. Ad ogni iniziativa benefica ha sempre risposto presente. Il cuore di Benevento è talmente grande che non ha bisogno di proclami.

Da oggi partiremo con una raccolta fondi presso i punti vendita e le attività commerciali che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Il ricavato coprirà in parte la maestosa coreografia a tutto campo, dedicata proprio al piccolo Genny, che metteremo in scena venerdì 21 settembre contro la Salernitana. Ad essa si affiancherà la classica vendita di adesivi, con il logo dell’Associazione, che servirà ad incrementare i fondi per tale scopo. Lo stesso settore ospiti parteciperà sia alla raccolta fondi che alla coreografia, dimostrando ancora una volta quello che caratterizza il vero ideale Ultras.

CONTRO L’INDIFFERENZA SOSTENIAMO LA BENEFICENZA!

CURVA SUD BENEVENTO 1929