Benevento, la grande risposta di Puggioni L'estremo difensore ha spento sul nascere qualche malumore con un'ottima prestazione a Venezia

Dopo la gara pareggiata con il Lecce qualcuno ha puntato subito il dito su Christian Puggioni. All'estremo difensore era additata la mancanza di una giusta concentrazione, soprattutto sul fortunoso cross di Fiamozzi che si è depositato beffardamente in rete. Già nel dopo gara il calciatore genovese aveva sottolineato la sua determinazione nel riprendere il cammino nel migliore dei modi e la risposta è arrivata puntuale a Venezia. Al Penzo ha sfoderato la migliore prestazione da quando veste il giallorosso, con una serie di interventi che hanno infranto ogni sogno di gloria alla compagine di casa. Importanti sono state le parate sulle punizioni di Bentivoglio, ma anche l'intervento in occasione del primo gol avversario – in cui si è opposto egregiamente al colpo di testa di Pinato – hanno evidenziato lo stato di grazia del numero uno giallorosso che è risultato il migliore in campo insieme all'altro eroe della serata: Pippo Bandinelli.

Leader in campo e fuori, Puggioni è pronto a entrare sempre di più nel cuore dei tifosi cercando di proporre la stessa prestazione anche nel derby con la Salernitana. Uno come lui conosce bene il valore di queste partite e spingerà anche i compagni a gettare il cuore oltre l'ostacolo per regalare alla torcida giallorossa un'altra notte da ricordare.

