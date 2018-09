Prevendita Benevento - Salernitana, ecco il dato Le emissioni procedono a gonfie vele

Come previsto procede a grande ritmo la prevendita per il derby di domani sera tra Benevento e Salernitana. Rispetto alla giornata di ieri c'è stata un'altra impennata che ha portato a ben 2582 emissioni per la tifoseria locale. Questo dato, sommato ai 1663 ospiti, permette di raggiungere quota 4245 spettatori totali.

Il dato parziale, comprensivo di abbonati, è di 12680 spettatori. Manca davvero poco nel raggiungere il dato fatto registrare all'esordio in campionato con il Lecce (12835). Si prevede un derby ricco di entusiasmo e con il pubblico delle grandi occasioni che cercherà di spingere il Benevento alla vittoria.