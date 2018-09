Insigne: "E' sempre bello segnare davanti a questo pubblico" "La Salernitana? E' normale scendere in campo timorosi a Benevento"

Ha messo a segno il gol del 3-0, chiudendo definitivamente il derby del Vigorito tra Benevento e Salernitana. Roberto Insigne ha commentato così il grande successo dei giallorossi: “Abbiamo giocato contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Segnare davanti a questa tifoseria è sempre bello perché ci dà una carica in più. La panchina? Abbiamo una rosa ampia. Ognuno di noi aspetta il suo turno e fa il possibile quando scende in campo. Sono contento di aver fatto bene. Un successo del genere ci dà continuità e dobbiamo continuare in questo modo. La Salernitana? Mi aspettavo qualcosa in più, ma ci sta scendere in campo timorosi soprattutto a Benevento”.

