Tello: "Siamo forti. Non vediamo l'ora di giocare ancora" "Mi aspettavo questo tipo di partita. Abbiamo gestito bene la prima mezz'ora"

Ottima prestazione anche per Tello che ha commentato così il roboante successo ottenuto dal Benevento sulla Salernitana: “Abbiamo gestito molto bene la prima mezz'ora di gioco, poi con il gol di Maggio loro sono usciti e noi siamo stati bravi a trovare gli spazi. Mi aspettavo questo tipo di partita. E' un successo che ci carica molto: non vediamo l'ora di scendere nuovamente in campo. Pensiamo partita dopo partita. Se siamo i più forti? Sì, lo siamo. Ringrazio anche i tifosi che come sempre ci hanno dato una grande mano. In campo si sentono. Non è facile avere una squadra con tanti calciatori così bravi. Se hai un ottimo gruppo è sempre un passo in più e questa è la nostra forza. Bucchi? E' bravo a gestire la squadra. Dice le cose in faccia e ti dà sempre una mano”.