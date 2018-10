Benevento, mattinata di lavoro per i giallorossi (LE FOTO) Bucchi dà le ultime indicazioni in vista del posticipo con il Livorno

Proficuo allenamento per i giallorossi svoltosi questa mattina all'Imbriani. Il fischio d'inizio del match con il Livorno si avvicina sempre di più e Bucchi sta lavorando sodo per fornire ai suoi calciatori gli ultimi dettami da mettere in pratica lunedì sera. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura, poi si partirà per il ritiro di Venticano. Il tecnico, inoltre, incontrerà i giornalisti per la consueta conferenza stampa pre gara. Potrete seguirla in diretta attraverso Ottochannel 696 a partire dalle 12:30.

Ecco le foto di questa mattina realizzate da Mario Taddeo: