Benevento Store online, tanti sconti nella giornata di domani Il club festeggia il primo anno di attività con diverse agevolazioni

Quella di domani sarà una giornata molto interessante per i tifosi del Benevento. Lo Store online compirà un anno, per tale motivo la società ha deciso di attuare una serie di sconti sui vari capi disponibili. Un'opportunità da non perdere che si somma alla promozione dei costi di spedizione gratuiti che durerà per tutto il mese di dicembre. Insomma, con Natale che è alle porte in molti già stanno pensando di sfruttare questi "succulenti" sconti per fare il pieno di regali.

Ci teniamo a ribadire che le agevolazioni saranno valide solo online e non presso il negozio di via del Pomerio.

Per dare una prima occhiata alla merce presente clicca qui.