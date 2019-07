Benevento-Las Vegas FC International: 4-0 nel primo tempo Sole e buon pubblico nel campo di Pinzolo

A Pinzolo tutto è pronto per la terza amichevole del Benevento contro i dilettanti del Las Vegas FC International.

I due tecnici hanno già comunicato le formazioni.

Il Benevento scenderà in campo col suo solito 4-4-2: Gori; Gyamfi, Antei, Tuia, Letizia; Vokic, Tello, Viola, Improta; Armenteros, Coda. A disp.: Zagari, Montipò, Rillo, Tazza, Volta, Del Pinto, Di Serio, Caldirola, Maggio, Insigne, Goddard, Volpicelli, Sanogo, Sparandeo. All. Inzaghi.

Qesta la formazione del Las Vegas: Casas, Cristiani, Gamez Alberti Jr, Recino, Serna, Cisneros, Corneto, Gamez Austin, Beltran, Petrescki, Fuentes. A disp.: Gonzale, Diallo, Corna, Diop, Garcia Alberto, Hart, Garcia Rene, Sotelo. All.: Strati

La sfida sarà diretta dal signor Arsian Bushi.

PRIMO TEMPO

5' Lunga fase di preparazione a centrocampo: il Benevento si è già reso pericoloso con un forte tiro da sinistra di Letizia e con un colpo di testa di Coda

7' Goool per il Benevento. Dal calcio d'angolo da destra, la palla filtra fino ad Antei che mette in rete da due passi

10' Goool per il Benevento. Cross perfetto di Improta da sinistra, piatto destro di Armenteros per il 2 a 0

12' Splendida azione Tello-Armenteros-Vokic, ma lo sloveno tutto solo davanti a Casas gli tira addosso

13' Goool del Benevento. Azione sulla sinistra, palla al centro per la battuta di destro a colpo sicuro di Massimo Coda: 3-0

19' Vokic recupera palla in attacco e serve Coda che sfiora il palo alla destra di Casas

21' Goool del Benevento. Vokic fa correre Gyamfi sulla destra, il cross al centro è perfetto e per Coda è un gioco da ragazzi mette in rete sul primo palo. 4-0

27' Grande progressione di Vokic a destra, Coda al volo al centro dell'area manda alto

37' Annullato un gol ad Armenteros che aveva saltato anche il portiere

45' Si chiude il primo tempo col Benevento in vantaggio per 4 a 0. Monologo della squadra giallorossa che ha provato i suoi schemi offensivi, innescando spezzo Dejan Vokic. Gli americani hanno lasciato inoperoso Ghigo Gori.

Nella ripresa Inzaghi cambia molto. Il Benevento si schiera sempre col 4-4-2, con Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Gyamfi; Insigne, Tello, Sanogo, Improta; Coda, Goddard.

Ancge gli americani utilizzano tutti gli uomini rimasti in panchina.

SECONDO TEMPO

1' Goool del Benevento. Coda di testa inifila l'angolino per il 5 a 0.

5' Goool del Benevento. Angolo di Insigne da sinistra, colpo di testa di Volta imprendibile: 6-0

6' Coda manca un gol che sembrava fatto, ma il gesto tecnico è eccellente

12' Fuga sulla destra di Roby Insigne, tocco sotto a palo

13' Goool del Benevento. Azione da applausi dei giallorossi (oggi in maglia nera): Improta a sinistra crossa per la testa di Coda che fa da sponda all'accorrente Insigne che insacca il 7 a 0.

14' Iniezione di gioventù per il Benevento: entrano Rillo per Improta, Di Serio per Coda, Tazza per Tello.

28' Goool del Benevento. Ottava rete della squadra giallorossa: bravo Di Serio ad aprire sulla destra per Insige che di sinistro in diagonale non sbaglia

32' Entra Zagari al posto di Montipò tra i pali. Il portiere novarese è rimasto praticamente inoperoso.

35' Goool del Benevento. Tazza appena dentro l'area scocca il suo destro che si infila nell'angolo. 9-0

39' Goool del Benevento. Fuga di Insigne sulla destra, palla al centro e tocco al volo del giovanissimo Rillo che segna un bel gol: 10 a 0

42' Goddard atterrato in area, l'arbitro fischia il rigore: dagli undici metri Di Serio colpisce la traversa

45' La partita termina sul 10 a 0 per il Benevento.