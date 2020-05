Insigne: "Voglio dimostrare di essere all'altezza della A" L'esterno del Benevento: "Non sono solo il "fratello di". Inzaghi decisivo per la promozione"

"Che bello ritornare a esultare, però manca ancora il vostro boato". Ci scherza su Roberto Insigne che, immortalato nel corso dell'allenamento di stamattina nella sua classica posa dopo un gol, come suo solito ha voluto sdrammatizzare sulla situazione che sta vivendo il mondo del calcio. La sospensione delle attività si è sbloccata parzialmente ieri per il Benevento, quando è finalmente tornato al Vigorito e all'Imbriani per ricominciare a prendere confidenza con il terreno di gioco.

L'esterno offensivo giallorosso, ospite di Ottogol, ha parlato del ritorno in campo come un momento unico:

"E' stato bellissimo. Per fortuna il periodo negativo sta passando e mi auguro che possa finire al più presto, in modo da tornare alla normalità. Da parte nostra c'è tanta voglia di ottenere la promozione in serie A, infatti speriamo di terminare il campionato in modo da giocarci tutte le nostre carte. Il desiderio è quello di tornare a fare il nostro lavoro e spero che ce ne daranno la possibilità".

La rassicurante classifica del Benevento ha permesso di cominciare a fare i primi nomi per un mercato che si prevede importante:

"Abbiamo un direttore che sa fare molto bene il proprio lavoro, sono certo che costruirà un gruppo molto competitivo e rafforzato con gli acquisti giusti. Llorente? E' un calciatore di ben altra categoria e farebbe comodo a chiunque, ma ora mi tengo i miei compagni Coda e Moncini".

Dopo la promozione con il Parma, Insigne è pronto a compiere ancora una volta il grande salto, questa volta per restare stabilmente in massima serie:

"Aspetto da tanto di poter dimostrare il mio valore tra i grandi, voglio far vedere che non sono il "fratello di" ma un calciatore che può giocare in serie A. Farò di tutto per riuscirci. Inzaghi? E' stato molto bravo a trasmetterci tutta la sua passione, permettendoci di portare a casa ogni partita e di non mollare mai":