Salvatori: "La squadra sta bene, mi ha impressionato" Il medico sociale del Benevento: "Lavoriamo con sempre più intensità"

Nel corso della puntata di ieri di Ottogol è intervenuto Stefano Salvatori. Il medico sociale giallorosso si è soffermato sul lavoro che il Benevento sta svolgendo nel corso degli allenamenti:

"Stiamo aumentando l'intensità. Onestamente non sembra un gruppo che si è fermato per tre mesi: l'impressione è molto positiva".

Tra gli infortunati c'è Luca Antei che punta al rientro nella prossima stagione:

"La sospensione ha interrotto un protocollo riabilitativo complicato come quello successivo all'intervento di un crociato. Antei è ripartito dall'inizio e ha fatto fatica rispetto agli altri, per questo motivo gli abbiamo permesso di cominciare già prima un lavoro specifico con dei macchinari mai utilizzati. C'è da recuperare il tempo perduto, adesso fare previsioni è prematuro ma dubito che possa rientrare nel breve periodo".

Resta il nodo della quarantena nel caso in cui anche un solo calciatore dovesse essere contagiato:

"Ridurla a sette giorni sarebbe positivo, ma c'è da dire che i dati che si stanno registrando sono bassi e sono gli stessi di febbraio, periodo in cui abbiamo giocato regolarmente. All'epoca non c'erano i controlli di oggi, quindi spero che possano liberarci da quest'ultimo fardello per poter giocare liberamente".

Il medico ha commentato anche l'innovazione delle cinque sostituzioni per gestire al meglio le gare ravvicinate:

"E' stata una scelta positiva. Speriamo che possano modificare gli orari pomeridiani, perché andando incontro all'estate bisognerà tenere conto di un rischio maggiore legato ai campi. Le cinque sostituzioni, comunque, saranno fondamentali per gestire le risorse".