Benevento, si valutano Iago Falque e Barba per Verona I due sono gli unici in dubbio per la sfida del Bentegodi

Sabato mattina di lavoro per il Benevento. Il posticipo permette di preparare al meglio la sfida di Verona, nonostante la gara infrasettimanale giocata in Coppa Italia contro l'Empoli. A dispetto del risultato maturato nella competizione tricolore, Inzaghi ha potuto trarre delle buone indicazioni per quanto riguarda i rientri dei vari Viola, Tello e Moncini. Tre elementi che potranno essere utili in campionato, soprattutto il numero dieci che il tecnico giallorosso aspettava da tempo, tanto da definirlo come un "nuovo, grande, acquisto". Al momento appare complicato un impiego di Viola dal primo minuto al Bentegodi, ma sarà sicuramente in panchina, pronto a dare man forte ai suoi compagni di squadra in corso d'opera. In fondo, la condizione non è ancora al meglio: basti considerare che il centrocampista calabrese prima dell'Empoli ha disputato l'ultima gara ufficiale nel periodo precedente al lockdown di marzo. Servirà tempo, unito a sempre più frequenti spezzoni di gara, per tirarlo a lucido.

Inzaghi può contare sulla rosa al completo, a eccezione di Iago Falque e Barba. I due sono reduci da problemi fisici e saranno attentamente valutati nel corso di questi ultimi giorni che portano alla sfida con il Verona. Si cercherà di recuperarli fino all'ultimo, altrimenti verranno risparmiati per l'importante sfida di sabato prossimo, in programma al Vigorito contro lo Spezia. Al posto dello spagnolo scalpita Insigne, pronto a dare continuità alle ultime prestazioni positive mostrate con Roma e Napoli. Nella retroguardia non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia centrale, composta da Glik e Caldirola. Foulon, Maggio e Letizia, infine, si giocano i due posti di esterni.

La partenza per Verona è fissata a domani. Questo pomeriggio, con inizio fissato alle 18, Pippo Inzaghi presenterà il posticipo in conferenza stampa: diretta esclusiva offerta da Ottochannel 696.