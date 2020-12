Benevento, Di Serio: "A Udine sarà un'altra finale" Il giovane attaccante giallorosso: "Vogliamo chiudere al meglio l'anno"

È un momento d'oro per Giuseppe Di Serio. Il giovane attaccante giallorosso ha vissuto l'emozionante esordio in serie A nel corso del derby con il Napoli, per poi scendere in campo negli ultimi minuti anche contro Lazio e Parma. Nel match con il Genoa ha confezionato un ottimo assist a Sau che ha fatto portato al fallo da rigore subito dallo stesso folletto sardo. Il calciatore nativo di Trento, classe 2001, si sta ritagliando uno spazio tra i grandi, pronto a fornire con sempre maggiore costanza il proprio contributo. Ospite di Ottogol, ieri ha espresso così la propria soddisfazione:

"I tre punti conquistati contro una diretta concorrente come il Genoa sono stati molto importanti. Abbiamo dimostrato di meritare la vittoria. Inzaghi era molto contento, anche perché siamo reduci da delle ottime prestazioni. La gara con l'Udinese sarà un'altra finale e cercheremo di portare a casa l'intera posta in palio, in modo da chiudere il 2020 nel migliore dei modi. Stiamo subendo meno gol grazie allo spirito di sacrificio di ogni componente del gruppo. Gli attaccanti sono i primi a sacrificarsi e con questo atteggiamento c'è solo da migliorare. Per le avversarie sta diventando sempre più difficile fare gol. Il mister? Essere allenato da lui è un sogno che si realizza. Sono un tifoso milanista e lo osservavo molto da calciatore. Ricordo molto bene il gol realizzato al Novara nel giorno dell'addio al calcio. Se gliel'ho detto? Ancora no".