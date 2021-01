Benevento, chi è Reynolds: il texano cercato dalle big europee Il terzino è vicino a diventare un nuovo giallorosso

Si è ormai ai dettagli per l'acquisizione di Bryan Reynolds, esterno di difesa che giungerà nel Sannio grazie a una sinergia con la Juventus. Il club bianconero ha prevalso su una folta concorrenza per la rivelazione del massimo campionato americano, ma non ha slot disponibili per il tesseramento di un extracomunitario. Da qui la volontà di girarlo in prestito ai giallorossi per sei mesi, con la possibilità di prolungarne la permanenza anche nella prossima stagione in caso di salvezza in serie A.

Ma chi è Bryan Reynolds? Classe 2001, esterno di difesa, vanta fisicità e un'ottima qualità tecnica. Nella stagione appena conclusa in MLS ha totalizzato 19 presenze con la maglia del Dallas, distinguendosi a suon di prestazioni positive che gli hanno permesso di fare incetta di premi come quello di migliore calciatore in assoluto della sua squadra, il migliore difensore dell'anno e la rivelazione del campionato. Riconoscimenti che hanno portato molte big d'Europa a mostrare un certo interesse, come la Roma e la Juventus in Italia, ma anche Lione o Bruges in Fracia. I capitolini hanno più volte cercato di piazzare l'affondo decisivo, considerata anche l'influenza dei Friedkin sul suolo natìo, ma il peso specifico dei bianconeri si è rivelato maggiore sulla scelta del ragazzo.

Un acquisto di prospettiva per il club di Agnelli che ha intenzione di accogliere Reynolds a Torino dopo averlo fatto svezzare bene nel Sannio, dove avrà modo di giocare agli ordini di Pippo Inzaghi in un contesto dove ogni partita sarà di vitale importanza per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Un aspetto non di poco conto, anche perché la serie A è totalmente diversa rispetto alla MLS. Le qualità ci sono tutte per fare bene anche nel bel paese. Il Benevento, intanto, aspetta il suo primo innesto di gennaio che, tra l'altro, non andrà a intaccare neanche la lista. Un rinforzo interessante, con la consapevolezza che telecamere, pensieri e considerazioni saranno puntati su questo ragazzo per il quale si prevede un grande futuro.