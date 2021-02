Benevento, Talbi arriva a giugno. Sfuma un centrale straniero Nulla da fare per un calciatore del nord Europa

Il mercato invernale del Benevento si è chiuso senza l'arrivo di un centrale difensivo. Il diesse Foggia ha cercato di anticipare i tempi per Talbi, provando a convincere il Rizespor a cederlo già a gennaio. La compagine turca non ne ha voluto sapere, accontentandosi di salutarlo in estate a parametro zero dopo la fine del contratto. Il sodalizio sannita ha virato il mirino su un calciatore del nord Europa, sempre difensore centrale, che ha attenzionato in vista della prossima stagione: anche in questo caso c'è stata la fumata nera a causa dei tempi ristretti che non hanno permesso di chiudere l'operazione.

Il Benevento chiude il mercato con gli arrivi di Depaoli e Gaich, oltre a quelli delle giovani promesse Rossi e Diambo dal Pescara. Al sodalizio abruzzese è andato Basit in prestito. Resta in giallorosso Moncini nonostante le numerose richieste provenienti dalla serie B.