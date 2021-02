Benevento, Hetemaj: "Napoli molto forte, ci proveremo" Il centrocampista giallorosso: "Il campionato è ancora lungo per la conquista della salvezza"

Altra grande prestazione offerta da Hetemaj che si è rivelato tra i migliori in campo del Benevento nel corso del match con la Roma. Il centrocampista, nel corso di Ottogol, si è espresso così sulla stagione della Strega:

"Siamo abbastanza contenti del pareggio rimediato contro la Roma. Abbiamo affrontato una squadra forte che ci ha messo dietro, ma per ottenere un risultato positivo bisognava impostare in quel modo la partita. All'andata giocammo bene, ma subimmo cinque gol. Volevamo anche attaccare, infatti non sono mancate le conclusioni, ma i capitolini si sono rivelati forti ed è stato fondamentale chiudere bene gli spazi. Non abbiamo fatto ancora nulla. Il nostro obiettivo è la salvezza e puntiamo ai quaranta punti per esserne sicuri. Il campionato non è finito e la strada è ancora lunga. Domenica affronteremo il Napoli: all'andata facemmo bene, speriamo di ottenere un bel risultato. Nutriamo molto rispetto per gli azzurri, sono forti e potranno metterci in grossa difficoltà. Gaich? Può fare bene. E' arrivato da poco, avrà bisogno di tempo per abituarsi al nostro gioco e soprattutto al calcio italiano".