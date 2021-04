Sassuolo, De Zerbi: "Per me sarà una gara particolare" Il tecnico neroverde: "A Benevento ci sono tante persone a cui sono molto legato"

De Zerbi ritorna al Vigorito e lo farà da avversario, dopo aver trascorso una intensa esperienza nel Sannio nella stagione 2017/2018. Il tecnico del Sassuolo ha presentato quest'oggi il posticipo di domani in conferenza stampa:

"La partita sarà diversa rispetto a quella che abbiamo già affrontato con Roma e Inter, ma difficile allo stesso modo. All'andata abbiamo vinto in maniera immeritata perché il Benevento soprattutto nel secondo tempo ha fatto bene, però non abbiamo rubato nulla. Ci siamo difesi in inferiorità numerica davanti alla nostra porta, come fanno tante squadre contro di noi. Domani dobbiamo fare un altro tipo di partita perché la nostra identità è diversa".

BENEVENTO - "Per me sarà una giornata particolare e una partita diversa dalle altre. Trovo persone a cui sono legato e a cui sono riconoscente. Gli affetti non vengono cancellati perché si è avversari. Nel corso dei novanta minuti entrambi giocheremo al massimo per vincere perché ci servono punti. Il Benevento è una squadra con qualità, tra l'altro è tra le più esperte della categoria come età. La rosa, per le squadre che lottano per la salvezza, è ottima. Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro e la classifica lo dimostra".

DISPONIBILI - "Per quanto riguarda i singoli, rientreranno Locatelli, Ferrari e Muldur. Dobbiamo valutare Berardi e Defrel, oltre a capire la condizione di Bourabia. Perdiamo Traoré per squalifica. Per il resto tutto gli altri sono convocabili".