Benevento, possibile apertura Vigorito con Cagliari e Crotone Si va verso il ritorno negli stadi per mille spettatori

Le ultime decisioni assunte dal Governo permetteranno una graduale riapertura dell'Italia nelle prossime settimane. In questo discorso sono rientrati anche gli stadi. Da quanto apprende l'ANSA, sarà permessa la presenza di mille spettatori negli impianti sportivi all'aperto soltanto all'interno delle zone gialle a partire dal primo maggio. Se la Campania rientrerà in questo parametro, allora il Vigorito potrà riaprire le porte ai suoi tifosi, come accaduto nelle prime gare casalinghe dell'attuale stagione.

In calendario ci saranno i match con Cagliari e Crotone: due sfide di fondamentale importanza in chiave salvezza, nelle quali la spinta del pubblico, seppur in modalità ridotta, sarà di estrema importanza.