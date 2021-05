Montipò: "C'è tanta rabbia, ora pensiamo al Cagliari" L'estremo difensore: "C'è rammarico, potevamo conquistare almeno un punto"

Ottima prestazione da parte di Lorenzo Montipò che ha realizzato degli ottimi interventi sulle conclusioni dei forti attaccanti milanisti. Questo il commento dell'estremo difensore sulla sconfitta rimediata a San Siro:

"C'è rammarico perché è una partita affrontata contro una squadra nettamente più forte di noi e nonostante questo potevamo portare a casa un pareggio. E' un peccato non aver fatto gol. Ci teniamo questa rabbia che abbiamo dentro per affrontare la partita di domenica".

PASSO IN AVANTI - "Avevo notato questo passo in avanti anche con la Lazio per poi cadere con l'Udinese. Questo ci dimostra che appena stacchi un attimo la spina, la serie A ci può ammazzare. Abbiamo 31 punti, sappiamo che con questa grinta possiamo portare a casa dei punti importanti".

GOL INIZIALE - "Ci dobbiamo lavorare, forse non entriamo con la mentalità giusta ma c'è da dire che siamo usciti fuori con il gioco anche prima del gol subito tenendolo per tutto l'arco dell'incontro".

CAGLIARI - "Teniamo alta l'asticella per tutta la settimana. Da martedì penseremo a Cagliari, sappiamo che dobbiamo portare a casa punti e che non ci sono più scuse. Dovremo affrontarla con una grande mentalità, come fatto stasera".