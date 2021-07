Benevento, quale avversario in Coppa Italia: Spal o Cosenza? Con l'esclusione del Chievo, bisogna attendere le decisione del CF di questa sera

Cambia l'avversario designato di Coppa Italia, che, neanche a dirlo, era il Chievo Verona. Due ipotesi in ballo per segliere il nuovo avversario: sarà Cosenza o Spal?

Il Benevento, che ha numero di “ranking” 21, come è noto era stato accoppiato al numero 28, ovverossia proprio il Chievoverona. Con l'esclusione dei clivensi dai campionati, bisognerà trovare un nuovo avversario per il giorno di ferragosto. Si potrebbe pensare semplicemente che il posto dei veronesi possa essere preso dal Cosenza che sarà ripescato in B (ma che non avrebbe avuto il numero di ranking 28), anche perchè scalare un posto significa cambiare tutto il tabellone nella parte bassa. Se invece la Lega non terrà conto di poter rivoluzionare tutto (e magari mandare all'aria persino prenotazioni di trasferte già fatte...) allora al Benevento toccherà la squadra posta immediatamente dopo il numero 28, vale a dire la Spal (che in questo momento ha il numero 29, ma che scalerebbe al 28).

Il Consiglio Federale, insieme ai ripescaggi dovrà ricordarsi anche di ufficiallizzare il cambiamento del tabellone di Coppa Italia.