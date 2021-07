Benevento, esordio con i "grigi" domenica 22 agosto alle 20,30 Dopo il debutto con l'Alessandria, si replica la domenica successiva a Parma: ancora alle 20,30

Benevento, si comincia in notturna. La Lega ha comunicato gli orari delle prime due giornate di campionato e la squadra giallorossa giocherà entrambe le volte alle 20,30. Esordio, come è noto contro l'Alessandria: si gioca domenica 22 agosto in notturna, appunto alle 20,30. Stesso destino anche per Parma-Benevento alla seconda di campionato: al Tardini si gioca domenica 29 alle 20,30