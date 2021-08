Benevento, ammende per Glik e Insigne I due giallorossi sono stati sanzionati

Ammende di 1500 euro ciascuno per Glik e Insigne. A stabilirlo è stato il Giudice Sportivo, in seguito alle ammonizioni rimediate nel corso del test amichevole disputato lo scorso 7 agosto contro il Frosinone. La motivazione per l'attaccante è "comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre al centrale difensivo polacco sono costate caro le proteste effettuate nei confronti dell'arbitro sul finire del primo tempo che gli valsero il cartellino giallo. Multati, ovviamente, anche gli altri ammoniti dell'incontro di sponda ciociara: Gatti e Iemmello.