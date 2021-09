Lecce, Baroni: "Gara di personalità, complimenti ai ragazzi" Il tecnico salentino: "Ho salutato Vigorito. A Benevento anno magnifico"

Nel suo ritorno a Vigorito, anche se da avversario, Marco Baroni ha raccolto un punto importante, anche se la prestazione della sua squadra è stata positiva:

“A Benevento ho vissuto un anno magnifico. Ho salutato il presidente, gli ho detto che conservo un ricordo meraviglioso del nostro rapporto e della sua famiglia. Negli ultimi minuti abbiamo lasciato qualcosina, ci siamo abbassati ed è una partita che non possiamo fare, ma anche questo rientra nel percorso di crescita. Siamo venuti a fare una gara di personalità e di gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi. A me interessa la prestazione, anche se è mancato qualcosa in avanti".