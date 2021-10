Benevento, Viviani: "C'è rammarico. Dobbiamo vincere con il Cosenza" Le parole del centrocampista: "Sono al 70% della condizione. Presto sarò al massimo"

Maglia da titolare per Viviani che ha commentato così nel post gara la sfida dello Zini tra Cremonese e Benevento:

"Io e Calò siamo due calciatori di qualità. Sapevamo che potevamo far male alla Cremonese, ce l'abbiamo fatta per gran parte della sfida ma l'episodio sfortunato del pareggio ci ha condannati. Abbiamo subito attaccato, però alla fine non siamo riusciti a conquistare i tre punti. C'è rammarico, ma una vittoria contro il Cosenza darebbe un significato diverso a questo punto".

CENTROCAMPO - "Sicuramente ne siamo in tanti. La sosta ci ha aiutato per lavorare insieme. In campo si sono visti dei miglioramenti".

CONDIZIONE FISICA - "Sono sul 60/70%. Nel primo tempo ho subito anche un colpo che mi ha fatto male. Mi sento meglio rispetto alle prime partite. Presto sarò al massimo".