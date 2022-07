Benevento, piace un talento argentino Il calciatore, classe 2000, è in forza all’Independiente

Il Benevento segue con molta attenzione Thomas Pozzo, classe 2000 in forza all'Independiente. La notizia è cominciata a circolare nelle scorse ore con insistenza in Sudamerica e trova delle conferme nell'ambiente sannita. Il calciatore piace e non poco, soprattutto per le sue qualità che sono accompagnate a una importante duttilità: Pozzo può giocare in diverse posizioni del campo, sia come centrocampista che da trequartista, così come sui due versanti esterni dell'attacco. Sarebbe una pedina molto utile per Caserta in tal senso.

Cresciuto nell'Independiente, compagine della Superliga argentina, nella stagione appena conclusa ha maturato 19 presenze nelle varie competizioni, mettendo a segno 4 reti. Il calciatore, come detto, piace al sodalizio giallorosso e non è escluso che nelle prossime ore il diesse Foggia possa formulare un'offerta al club argentino per cercare di portare Pozzo in Italia.